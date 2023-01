F1: Horário da qualificação em Melbourne alterado | AutoSport

O horário da qualificação para o GP da Austrália, em Melbourne, irá ser alterado. O motivo da alteração já pedida há algum tempo é lógica e a medida será certamente muito bem recebida.

O horário da qualificação será antecipado para evitar que os pilotos enfrentem o sol de frente nas últimas horas do dia, o que tem causado críticas dada a dificuldade dos pilotos em verem a pista. Andrew Westacott, CEO do Grande Prémio Australiano, diz que a mudança da hora de início da sessão de qualificação no circuito Albert Park para uma hora antes foi motivada por um pedido da FIA. Desde a mudança para um horário mais tardio em 2009, a qualificação para a corrida em Melbourne tem sido realizada às 17 horas de sábado. No entanto, este ano, a qualificação começará às 16h.

“A razão é porque houve alguns problemas com os pilotos a ficarem ofuscados durante a qualificação”, explicou Westacott. “E por isso o feedback da FIA foi de que eles queriam que a sessão mais cedo. Estamos a finalizar isso neste momento, mas é provável que seja mais cedo apenas para nos certificarmos de que existe a iluminação ideal do sol, em vez de ser demasiado baixa”.