F1: Honda vai montar motores da Red Bull em 2022 | AutoSport

Os últimos tempos têm sido positivos na Red Bull com prestações convincentes em pista. Fora das pistas as boas notícias continuam a surgir também.

Depois de terem acordado ficar com os direitos da unidade motriz da Honda de 2022 em diante, a Red Bull avançou com a construção de uma infraestrutura onde montará os motores até 2025 e criará a nova unidade motriz, segundo os regulamentos que estão a ser pensados para 2025, iniciando logicamente o processo de recrutamento do staff necessário.

Claro que tal investimento necessita de tempo e se a Red Bull ficasse responsável a 100% pelas unidades motrizes em 2022, poderia ter algumas dificuldades de adaptação. Mas a Honda vai continuar a montar as unidades motrizes para a equipa austríaca na próxima época, o que certamente vai ajudar.

“Obviamente, à medida que nos equipamos dentro dos Red Bull Powertrains, 2022 será um ano de transição”, disse Christian Horner, diretor da Red Bull. “Por isso estamos a trabalhar com a Honda para termos uma aterragem suave e os motores continuarão a ser montados em Sakura em 2022, antes de esse processo ser levado a cabo nas nossas novas instalações em 2023”.

A boa relação criada entre a Red Bull e a Honda continua a dar frutos, com a Honda a facilitar o processo de criação do departamento responsável pelas unidades motrizes. Cada vez mais a ideia de saída em grande, com um título, ganha força, olhando às prestações da Red Bull e de Max Verstappen.