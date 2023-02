F1: Honda teve de trabalhar muito na fiabilidade em 2022 | AutoSport

A Honda teve de fazer trabalho extra no aprimoramento da unidade motriz para 2022. A entrada em cena dos novos combustíveis com 10% de etanol de origem biológico. Essa mudança motivou muitas alterações às unidades motrizes e a Honda também teve de trabalhar para compensar a perda de potência.

Um dos trunfos da Red Bull e a sua unidade motriz Honda, com os nipónicos a terem agora uma das unidades mais potentes da grelha. Mas para isso, foi preciso muito trabalho por parte do engenheiros japoneses, trabalho que ainda continua, com a busca de uma maior fiabilidade:

“Fizemos todos os esforços para recuperar a perda de desempenho devido ao combustível E10”, disse Tetsushi Kakuda, , líder do projeto F1. “Mas como resultado, a carga interna para o motor aumentou significativamente em comparação com os anos anteriores e a fiabilidade foi gravemente comprometida. Como resultado, vários problemas surgiram durante a época de 2022”.

“A melhoria da fiabilidade não vai ajudar a melhorar a potência da unidade motriz”, disse Kakuda. “E também, por regulamentação, só há um certo tipo de desenvolvimento que podemos fazer para melhorar a potência. Portanto, falando de melhoria da fiabilidade, se isso pode ser melhorado, vai ajudar a dar mais opções numa perspetiva estratégica e de como se pode utilizar as unidades motrizes. É por isso que vamos trabalhar em colaboração com a equipa para adotar a melhor estratégia para a unidade”.

“Além de melhorar a fiabilidade, aprofundámos a nossa compreensão sobre a nossa unidade motriz, para otimizar ainda mais o controlo e a gestão da energia. Também amadurecemos nas tecnologias de eletrificação, onde tivemos uma clara vantagem no ano passado, especialmente do lado do MGU-K. Continuamos a trabalhar com os nossos fornecedores para melhorar a precisão das peças em termos de fabrico, inspeção de qualidade, bem como a montagem de unidades motrizes. A HRC Sakura tem feito um esforço total para esta próxima época. Acreditamos que estamos totalmente preparados para os testes de pré-época que começam esta semana”.