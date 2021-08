F1: Honda sem festa de despedida em “casa” | AutoSport

Com o cancelamento do GP do Japão, anunciado hoje, a Honda vai despedir-se do projeto da F1 sem a sua corrida de “casa”. Um revés que já era esperado, uma vez que as notícias em relação à situação pandémica do país não eram as melhores.

Koji Watanabe, responsável pela comunicação da Honda, afirma que a marca está “desapontada” porque sabiam que o evento seria acompanhado por muitos fãs da marca, possivelmente para apoiar os pilotos das equipas fornecidas pelos japoneses. Watanabe, em comunicado, afirma ainda que, “vamos dar o nosso melhor, lutando arduamente até ao fim para alcançarmos o nosso objetivo de ganhar campeonatos”.

O comunicado da Honda na íntegra:

“É lamentável que, pelo segundo ano consecutivo, não tenha sido possível realizar o Grande Prémio do Japão de Fórmula em Suzuka. Como Honda, estamos particularmente desapontados, porque este é o último ano do nosso projeto de Fórmula 1 e sabemos que muitos fãs estavam ansiosos por participar no evento.

A temporada 2021 está agora a caminhar para um clímax emocionante e vamos dar o nosso melhor, lutando arduamente até ao fim para alcançarmos o nosso objetivo de ganhar os campeonatos à medida que este projecto de Fórmula 1 da Honda chegar ao fim e esperamos que os nossos fãs continuem a apoiar-nos”.