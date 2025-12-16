F1: Honda revela nova unidade motriz a 20 de janeiro

A Honda anunciou que irá revelar a sua nova unidade motriz para a Fórmula 1, que será utilizada a partir de 2026, num evento especial em Tóquio. Este lançamento marca o regresso da marca japonesa à F1, desta vez como fornecedora de motores para a Aston Martin, após a sua saída da parceria com a Red Bull no final de 2021.

A Honda regressa à Fórmula 1 com o novo conjunto de regras para as unidades motrizes que entrará em vigor na temporada de 2026. Após um período em que continuou a apoiar tecnicamente a Red Bull Powertrains até o final da temporada de 2025, a Honda prepara-se para participar novamente nas competições de F1 com um foco renovado.

As novas regras para 2026 introduzem mudanças significativas, incluindo um aumento considerável na quantidade de energia elétrica disponível, que passará de 120kw em 2025 para 350kw, a remoção do MGU-H e o uso de combustíveis 100% sintéticos. Em contraste com a sua entrada no projeto McLaren em 2015, que foi marcada por dificuldades, a Honda agora se junta à Aston Martin, que procura conquistar o campeonato mundial, após a contratação de Adrian Newey e o investimento numa infraestrutura de ponta em Silverstone. O evento de apresentação ocorrerá a 20 de janeiro de 2026, em Tóquio, às 13:00, hora local (04:00 hora portuguesa).