F1: Honda respondeu às insinuações de melhoria de desempenho da sua unidade motriz | AutoSport

Toyoharu Tanabe, diretor técnico da Honda Racing UK, veio contrariar a tese montada pela Mercedes, que a unidade motriz japonesa teria tido um aumento de desempenho. A tese veio já de Paul Ricard, quando os Red Bull conseguiram bater os Mercedes no seu melhor terreno, as retas. Toto Wolff e Lewis Hamilton estiveram na linha da frente desta especulação, algo que foi sempre desmentido pela equipa de Christian Horner.

“Estaria muito feliz se fosse verdade, mas não é verdade”, explicou Tanabe. “Segundo os regulamentos em vigor, qualquer atualização de desempenho não é permitida durante a época. Como resultado, a nossa segunda unidade motriz é a mesma que a primeira em termos de especificação e desempenho. A atual melhoria de desempenho é o resultado do trabalho árduo da Honda e das equipas. Nos termos dos atuais regulamentos de unidades motrizes, precisamos de submeter quaisquer alterações, pelo que só nos é permitido alterar por razões de fiabilidade, custos e logística.”

O homem forte da Honda, respondeu ainda que qualquer alteração, precisaria de aprovação da FIA e dos outros fabricantes.

“Depois, precisamos de submeter com muito pormenor à FIA e a FIA aprovar as alterações, a FIA distribuiu os documentos aos outros fabricantes. Precisamos de ter a aprovação dos outros fabricantes de unidades motrizes para alterar qualquer especificação de uma única peça. Por isso, temos muito cuidado em alterar o desempenho. E não é possível melhorar o desempenho durante a época. Essa é a minha resposta a essa suspeita. Temos vindo a aprender gradualmente a utilizar a nossa unidade. Melhoramos as nossas fraquezas, e depois melhoramos os nossos pontos fortes. Como resultado, a especificação de base, o desempenho, é o mesmo, mas o desempenho do lado da pista, creio que temos vindo a melhorar”.