F1: Honda quer manter apoio a Yuki Tsunoda

“Isso não é necessariamente difícil. Temos de decidir e ver qual é a situação, mas podemos ajudar o Yuki a tornar-se um piloto de topo”, insistiu Koji Watanabe. “Ainda não sabemos como será o alinhamento da Aston Martin. Alonso foi confirmado, mas não ouvi dizer que Stroll esteja confirmado. Não acho que a probabilidade de isso acontecer seja zero, por isso acho que há uma possibilidade de isso acontecer nesta fase. Pode haver outras possibilidades no futuro, mas, de momento, não temos outros planos”.

Watanabe também comentou a possibilidade de Tsunoda ir para a Aston Martin com a Honda. Como na Red Bull, com Fernando Alonso na Aston Martin até 2026 e Lance Stroll como um piloto estabelecido, esta mudança de equipa parece improvável para o nipónico. No entanto, a Honda está determinada a continuar o seu compromisso com o jovem piloto e a apoiar o seu desenvolvimento na Fórmula 1.

A Honda tenciona continuar a apoiar Yuki Tsunoda na Fórmula 1, mesmo depois da sua mudança da Red Bull para a Aston Martin, equipa que competirá com as unidades motrizes japonesas a partir de 2026. Em entrevista ao Motorsport.com, Koji Watanabe, diretor-executivo da Honda Racing Corporation, sublinhou a intenção de manter Tsunoda debaixo de olho.

