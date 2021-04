F1: Honda quer arriscar mais

A Honda está disposta a arriscar mais e disponibilizar modos de potência mais elevados para a Red Bull e Alpha Tauri.

Depois de uma primeira corrida com boas indicações, apesar das falhas das unidades de controlo eletrónico nos carros de Sergio Pérez e Pierre Gasly, a Honda quer disponibilizar modos de potência mais agressivos para dar mais armas às suas equipas.“Iremos rever e considerar estes dados. Precisamos de ver quanto a unidade de potência se esgotou nesta corrida, e utilizá-la-emos então de acordo com as características de cada circuito no futuro. Planeamos verificar se esta utilização foi ótima. Basicamente, penso que pode ser utilizada sem problemas, mas tenciono pensar no que devo fazer para a utilizar corretamente no futuro”, disse Toyoharu Tanabe ao Autosport.com.