F1: Honda melhorou a fiabilidade e foca-se agora noutras áreas

A Honda forneceu uma atualização sobre o progresso da sua unidade motriz de Fórmula 1 e definiu os objetivos para o Grande Prémio do Canadá. A temporada de 2026 tem sido difícil para a Honda e a Aston Martin, mas no Grande Prémio de Miami foi dado um passo em frente.

A transição da Aston Martin das unidades motrizes Mercedes para Honda em 2026 não correu como esperado, com o motor Honda afetado por fraco desempenho e problemas de vibração prejudiciais à fiabilidade. No entanto, a Honda acredita ter finalmente encontrado solução para esses problemas, o que lhe permite agora concentrar-se noutras áreas de melhoria para dar mais confiança aos pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll no AMR26.

No Grande Prémio do Miami, a Honda confirmou as melhorias nas vibrações da bateria e a fiabilidade geral da unidade, tendo também aproveitado a oportunidade para aprender sobre a gestão de energia ao abrigo dos regulamentos de 2026 atualizados.

Para o Canadá, fim de semana de sprint, a Honda aponta como prioridades melhorar a entrega de potênica e a estratégia de gestão de energia, de forma a dar mais confiança aos pilotos nas travagens e nas curvas. A única sessão de treinos livre de 60 minutos é considerada crucial para otimizar todos os parâmetros antes das sessões competitivas. O traçado de Montreal apresenta características específicas a ter em conta, nomeadamente uma longa reta que exige uma gestão precisa de energia, secções de curvas lentas, e possíveis condições de pista molhada com temperaturas mais baixas.

Shintaro Orihara, diretor-geral de pista da Honda Racing Corporation, falou sobre o Grande Prémio de Miami:

“No Grande Prémio de Miami, confirmámos as melhorias nas vibrações da bateria e a fiabilidade geral da unidade de potência. Foi também uma oportunidade fundamental para aprender no domínio da gestão de energia ao abrigo dos regulamentos de 2026 atualizados, e isso continuará no Canadá.”

“Em Montreal, que é a corrida em casa do Lance [Stroll], vamos focar-nos em melhorar a entrega de potência e a nossa estratégia de gestão de energia para apoiar os pilotos a ganhar mais confiança. De facto, este é um objetivo importante do nosso fim de semana de corrida. Se conseguirmos dar mais confiança aos pilotos para entrar nas curvas mais rápido e manter mais velocidade, então desbloqueamos tempo por volta.”

Foto: MPSA