F1: Honda leva melhorias para França | AutoSport

As equipas da Honda Red Bull e AlphaTauri deverão mudar os seus motores para o Grande Prémio de França da próxima semana, tendo decidido não apressar as atualizações para o Grande Prémio do Azerbaijão.

As equipas como motor Ferrari e Mercedes receberam unidades motrizes novas mas as equipas com motor Honda e Renault não fizeram atualizações. A Honda deverá colocar motores novos em Paul Ricard.

De acordo com a Auto Motor und Sport, os motores estão preparados para resolver um problema de vibração que impediu os carros da Honda de explorar toda a potência.

Isto deverá ser feito através do software, com ajustes, em oposição a uma mudança na arquitetura do próprio motor. A Honda ainda não confirmou formalmente a introdução da sua nova especificação.