F1: Honda investiga causa de falha elétrica

Não foi o melhor começo para a Red Bull e Max Verstappen que viu a sua corrida terminar mais cedo devido a um problema elétrico, algo que se repetiu com Alex Albon. A Honda investiga a causa do problema.

Não foi o arranque de época que Max Verstappen e a Red Bull queriam. A corrida que em que o holandês deveria ameaçar a Mercedes pela vitória acabou demasiado cedo, com o carro do #33 com problemas elétricos, algo que afetou Albon no final da prova.

O fabricante japonês lançou uma investigação sobre a causa dos dois problemas.

“A primeira corrida da temporada terminou com três de nossos carros a desistir, o que é decepcionante”, disse o diretor técnico da Honda F1, Toyoharu Tanabe. “O único ponto positivo é que [Pierre] Gasly guiou bem para dar à AlphaTauri alguns pontos na sua primeira corrida. Para a Aston Martin Red Bull Racing, Verstappen estava bem até que ele teve que desistir devido a um problema elétrico. Albon teve muito azar de perder o segundo lugar nas últimas voltas, mas ele estava ainda a lutar por pontos quanto teve de desistir também, devido a uma suspeita de problemas elétricos. Estamos a investigar as causas das duas falhas.”

Ele acrescentou: “Ficamos aqui na Áustria para a segunda ronda no próximo fim de semana e no tempo limitado disponível, analisaremos todos os nossos dados e tentaremos tomar medidas para garantir um desempenho mais fiável na segunda prova”.