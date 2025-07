F1: Honda garante Yuki Tsunoda até ao fim da época…2026 depende do piloto

O presidente da Honda Racing, Koji Watanabe, afirmou que Yuki Tsunoda continuará a correr pela Red Bull até ao final da temporada, apesar dos resultados fracos até agora. Tsunoda somou apenas sete pontos em dez corridas, ficando muito atrás do seu companheiro de equipa, Max Verstappen, o que levou a rumores sobre uma possível substituição.

Watanabe esclareceu que, no acordo feito com a Red Bull em março, ficou definido que o desempenho inicial não levaria a decisões precipitadas, e que seria adotada uma abordagem de longo prazo. Segundo ele, não houve qualquer discussão sobre uma troca durante a pausa de verão e confirmou, durante o fim de semana do Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, que a equipa mantém o compromisso com o piloto até ao final da época.

2025 garantido na Red Bull

“Em primeiro lugar, não houve nenhuma discussão sobre uma mudança durante as férias de verão”, disse Watanabe aos media japoneses. “Nas discussões com a Red Bull em março, concordámos em transferir Yuki para a Red Bull, dizendo: ‘Só porque o seu desempenho é um pouco fraco, não vamos iniciar discussões sobre uma mudança imediatamente, mas vamos adotar uma visão de longo prazo’. Portanto, não creio que ele será transferido durante as férias de verão. Sei que existem vários rumores, mas confirmei com a equipa em Silverstone, onde se realizou o Grande Prémio da Grã-Bretanha, e gostaria de deixar claro que, basicamente, Yuki irá correr pela Red Bull até ao final desta temporada.”

Além disso, Watanabe afirmou que, se Tsunoda conseguir mostrar progressos na segunda metade da temporada, poderá manter-se na Red Bull em 2026, uma vez que a equipa continua a ter grandes expectativas em relação ao piloto. No entanto, tudo vai depender da progressão do piloto e dos resultados obtidos.

Tsunoda à espera de atualizações

Yuki Tsunoda afirmou que está “dois passos atrás” de Max Verstappen em termos de atualizações no carro, o que, segundo ele, tem sido um fator importante nas suas dificuldades na temporada de 2025 da Fórmula 1. A partir do GP da Bélgica, Tsunoda terá finalmente acesso às mesmas atualizações que Verstappen, mas enfrentará o desafio adicional de ser um fim de semana sprint, com apenas 60 minutos de treinos livres para se adaptar ao novo pacote. Mesmo assim, o piloto japonês mantém-se motivado para dar o seu melhor.