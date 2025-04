F1: Honda espera manter pareceria com Max Verstappen no futuro

O presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, manifestou a esperança de um futuro reencontro com Max Verstappen, elogiando a comunicação e a relação do piloto holandês com os engenheiros da Honda.

A parceria da Honda com a Red Bull termina esta época – depois de um percurso de grande sucesso que resultou em quatro títulos de pilotos e dois campeonatos de construtores – e a empresa vai juntar-se à Aston Martin em 2026. A Red Bull, entretanto, passará a construir os seus próprios motores com a Ford.

Watanabe reconheceu o carinho da Honda por Verstappen e deu a entender uma possível colaboração futura. Verstappen também elogiou a Honda pelo seu profissionalismo e dedicação, atribuindo-lhes os maiores sucessos da sua carreira.

“Em primeiro lugar, vamos fazer tudo o que pudermos para o ajudar a conquistar o seu quinto título mundial este ano”, disse Watanabe ao De Telegraaf. “E depois vamos concentrar-nos na nossa parceria com a Aston Martin. Mas tenho de dizer honestamente que espero que haja outra oportunidade para a Honda trabalhar com Max Verstappen”, acrescenta. “Espero sinceramente que sim. Falei com ele muitas vezes e ele sempre foi positivo em relação à nossa atitude e mentalidade”, disse ele sobre o piloto neerlandês. “O Max também é muito bom a comunicar com os engenheiros da Honda. Ele fala claramente com eles e isso garantiu que os engenheiros se tornassem fãs dele e que fossem muito dedicados.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA