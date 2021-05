F1: Honda entende melhor forças e fraquezas

A Honda tem agora mais certezas de onde é forte e onde precisa de melhorar. Depois do GP de Barcelona, os nipónicos têm agora um rumo a seguir.

Toyoharu Tanabe, director técnico da Honda F1, acredita que Lewis Hamilton e Mercedes tiveram mais poder de luta e uma estratégia melhor do que a Red Bull. “Verstappen ultrapassou Hamilton logo no início, e liderou quase toda a corrida. Mas depois da estratégia de duas paragens da Mercedes, Hamilton rapidamente alcançou e nós fomos ultrapassados sem poder fazer nada em troca”, disse Tanabe em conversa com o as-web.jp.

A conclusão é que a estratégia e a velocidade precisam de ser melhoradas. “Se não melhorarmos isso, não podemos vencer a Mercedes. Agora compreendemos mais sobre os nossos pontos fortes e fracos. Este é um circuito de referência, pelo que recolhemos dados valiosos. Vamos fazer o nosso melhor para tornar a unidade de potência mais rápida”, disse o chefe da Honda.