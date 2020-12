F1: Honda enaltece a sua fiabilidade

A Honda pretende despedir-se em grande da F1 e quer tentar o título em 2021. Além da performance positiva, 2020 trouxe um nível de fiabilidade nunca antes visto nesta era híbrida.

A Honda foi a única fornecedora de motores a não ter sofrido penalizações por troca de componentes fora do limite estabelecido. A equipa não escapou a problemas técnicos durante as corridas, mas nenhum provocou uma falha terminal nos componentes da unidade motriz, além do limite imposto pela regulamentações o que deixou os responsáveis da marca japonesa satisfeitos:

“Um dos nossos principais aspetos positivos foi que aprendemos com as épocas anteriores, melhorando a nossa fiabilidade de modo a utilizarmos apenas as três unidades motrizes permitidas por piloto, sem sofrer penalizações”, disse o chefe da Honda, Toyoharu Tanabe. “No geral, esperávamos lutar pelo título com a Red Bull, mas não conseguimos igualar a Mercedes ao longo do ano e por isso é evidente que precisamos de trabalhar muito para melhorar o nosso pacote. Como anunciado anteriormente, no final da próxima temporada, a Honda sairá da Fórmula 1. Mas o nosso objetivo continua a ser o mesmo: ganhar o campeonato mundial. Juntamente com as nossas equipas parceiras iremos agora trabalhar arduamente durante o que será um inverno muito curto na procura de mais desempenho, para que possamos voltar mais fortes”.