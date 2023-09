F1: Honda e Aston Martin preparam já a parceria de 2026 | AutoSport

Parece ainda longe, mas Honda e Aston Martin começam a tomar medidas para preparar a nova parceria técnica para a temporada de 2026 da Fórmula 1.

Os japoneses, que também têm motivos para celebrar mais uma conquista no mundial com o título de construtores da Red Bull fechado em Suzuka, estão a projetar a unidade motriz segundo o novo regulamento aprovado pela FIA, mantendo completamente em segredo dos seus atuais parceiros, acontecendo o mesmo do lado de Milton Keynes. Por seu turno, a Aston Martin já trabalha na sua própria caixa de velocidades que estará junto da unidade da Honda na traseira do monolugar britânico em 2026.

Em declarações ao próprio website da Aston Martin, Luca Furbatto, engenheiro italiano que começou a trabalhar na equipa de Silverstone em 2022 vindo da Sauber, esclarece que o projeto da caixa de velocidades para 2026 concentra muito do seu foco. “Neste momento, estamos a comprar a caixa de velocidades e a suspensão traseira à Mercedes. Em 2026, atingiremos o estatuto de equipa de fábrica com a Honda, muita coisa vai mudar e teremos de realizar uma série de novos projectos para o carro”, disse Furbatto. “A última vez que esta equipa fabricou a sua própria caixa de velocidades foi em 2008 e, desde então, as coisas evoluíram bastante! Estamos a recrutar e a desenvolver as nossas competências nesta área e já trouxemos uma série de designers muito talentosos. O grupo que trabalha neste projeto ainda está a crescer muito, mas o trabalho que está a ser feito com uma mistura de recursos internos e externos está a avançar rapidamente”.

O italiano considera que seria importante que a caixa de velocidades fosse um componente padronizado. “Insistimos numa caixa de velocidades estandardizada, porque faz sentido do ponto de vista financeiro num ambiente de limitação de custos, mas estamos a enfrentar uma forte oposição. Realisticamente, isso não vai acontecer tão cedo. É possível que a FIA chegue a um meio termo, com o design a tornar-se um pouco mais prescrito, mais leve e simplificado”.

Do lado da Honda, Koji Watanabe, o presidente da Honda Racing Corporation, explicou ao De Telegraaf que há muito jogo escondido entre a sua estrutura e a Red Bull, uma vez que ambas trabalham nas unidades motrizes concorrentes em 2026. “A Red Bull não nos diz nada sobre o seu motor e nós não lhes dizemos nada sobre o nosso desenvolvimento. Portanto, já existe uma espécie de guerra de informação a decorrer neste momento. Na Red Bull, têm algum conhecimento sobre o nosso motor atual, mas, em última análise, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento e por todo o processo. A maior parte do conhecimento está connosco”.

O responsável pela divisão de competição da marca nipónica é claro no que espera para o futuro. “Até 2025, espero que a Red Bull ganhe tudo. E a partir de 2026, espero que sejamos o seu maior concorrente. Construir um motor completamente novo é um desafio enorme, mas o nosso objetivo é também ganhar um campeonato na próxima época”, disse.