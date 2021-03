F1: Honda contente com o novo motor

Apesar de não haver ainda uma certeza sustentada que a unidade motriz da Honda já esteja equiparada à da Mercedes, isso é algo que nem sequer a primeira corrida do Bahrein permitirá concluir com 100% de certeza, embora possa dar uma boa ideia, a verdade é que a Honda está muito satisfeita com a sua motorização, pois têm claramente mais potência face a 2020, e se têm ou não melhor desempenho, isso vai agora começar a concluir-se…

Nos testes de pré-época tanto a Red Bull como a AlphaTauri estiveram muito bem a esse nível, nas velocidades máximas, e não só, e neste contexto o responsável técnico da Honda, Toyoharu Tanabe está otimista: “Modificámos muitos dos nossos componentes da unidade motriz, e a verdade é que temos efetivamente uma unidade nova para esta temporada. Em comparação com o ano passado, a nova tem mais potência, um centro de gravidade mais baixo e é muito compacta. Portanto, para além do aumento de potência, também melhorámos a ‘embalagem’ global e, com isso, ajudamos a um melhor desempenho dos monolugares das nossas equipas”.

“Este será o último ano da Honda na Fórmula 1 e sentimos que estamos muito bem preparados em todas as frentes, desde a unidade motriz ao chassis, e também nos nossos dois fortes line up de pilotos. Iremos encarar cada corrida com o objetivo final de ganhar o mundial”, disse.