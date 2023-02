F1: Honda contactada por várias equipas | AutoSport

A Honda ainda não confirmou se vai estar na grelha a partir de 2026, altura em que as novas regulamentações entram em cena, mas pretende manter-se por dentro do processo de decisão para avaliar a evolução das discussões com todas as partes.

“Por enquanto, gostaríamos de estar atentos ao rumo da F1 e ver como correm as coisas”, disse o presidente da Honda, Koji Watanabe. “Não temos quaisquer decisões concretas sobre se vamos voltar”. Falando numa conferência oficial da Honda na segunda-feira, Watanabe afirmou: “A Fórmula 1 está a mudar muito no sentido da eletrificação. Dado que a neutralidade de carbono é o nosso alvo a nível corporativo na Honda, pensamos que a direção futura da F1 está em linha com o nosso alvo. É por isso que decidimos registar-nos como fabricante de unidade motriz. Estamos curiosos sobre para onde vai a F1 e como vai ser isso com mais eletrificação a acontecer. Gostaríamos de estar muito atentos a isso e é por isso que decidimos registar-nos como fabricante. E após termos feito o registo, fomos contactados por várias equipas de F1”.

Já há rumores que a McLaren e a Honda tenham iniciado conversações para o futuro, não se sabendo que outras equipas poderão estar interessadas nas unidades nipónicas, sendo que, à partida, apenas a Haas, a Aston Martin e a Williams poderão também ser hipótese.