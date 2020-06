F1: Honda aponta ao título em 2020

O discurso que chega do Japão é ambicioso como nunca se viu. A Honda aponta ao título em 2020.

Tem sido uma caminhada dura e difícil para a Honda, mas a marca nipónica já chegou ao nível que pretendia e agora aponta para o título com a Red Bull.

Yasuaki Asaki, que coordena as operações de Fórmula 1 na fábrica da Honda, Sakura, no Japão revelou que a “especificação 1.1” do motor 2020 da Honda fará sua estreia na Áustria no próximo fim de semana.

“O meu objetivo é vencer numa situação em que tanto a Mercedes como a Honda possam vencer”, disse ele. “Estou empolgado e ansioso com o objetivo – ser campeão”, acrescentou Asaki.

O diretor executivo da Honda F1, Masafumi Yamamoto, concordou: “Este ano é um grande marco. Gostaria de competir humildemente para satisfazer o apoio e as expectativas dos fãs e lutar humildemente em cada corrida para que eu possa sorrir com eles no final“, acrescentou.