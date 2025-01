F1: Honda admite dificuldades no desenvolvimento do motor de 2026

Olhando para o histórico da Honda na F1, todos se lembram do ‘GP2 engine’ e das dificuldades iniciais, mas provou-se depois que a empresa tem capacidade para superar os obstáculos, como demonstraram os seus sucessos mais recentes com a Red Bull.

Tudo junto é um desafio para toda a indústria e as dificuldades da Honda não são únicas. Todos as fabricantes estão a ser levados aos limites das suas capacidades de engenharia pelas novas regras. Audi e Ford também estão a enfrentar desafios semelhantes.

Como se sabe a Honda vai regressar à F1 com a Aston Martin, o regulamento de 2026 exige avanços tecnológicos significativos, com destaque para o aumento da potência elétrica do sistema híbrido isto num motor compacto e altamente eficiente, uma bateria leve e densa em energia, e ainda manter um motor de combustão interna competitivo.

Em declarações ao Planet F1, Watanabe assim que a Honda enfrenta desafios no desenvolvimento da sua unidade de potência para as novas regulamentações da Fórmula 1 em 2026. Essas mudanças visam uma maior eletrificação dos motores, mais eficiência e sustentabilidade, mas quem julgou que estes novos motores seriam mais fáceis de desenvolver que os atuais, que levaram tempo a ser equalizados entre os vários construtores, pelos vistos, os pressupostos impostos pelo regulamento não são fáceis de atingir.

O presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, admitiu, em Daytona que a Honda está a ter dificuldades no desenvolvimento do novo motor de Fórmula 1 de nova geração, previsto para 2026.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros