F1: Honda acredita que igualou a unidade Mercedes de 2020

A Honda trabalhou arduamente para melhorar a sua unidade motriz e acredita que superou a performance da unidade Mercedes de 2020.

Toyoharu Tanabe, responsável da Honda, afirmou que a marca está satisfeita com os progressos feitos mas que ainda não têm um termo de comparação com a nova unidade germânica que foi estreada no Bahrein na semana passada:

“Creio que excedemos a unidade Mercedes do ano passado”, disse Tanabe à The Race. “Depende das condições, mas espero que estejamos em posição de lutar pelo campeonato contra a Mercedes”.

“Não temos ideia de quantas melhorias foram feitas do lado da Mercedes. Veremos quando começarmos a qualificação e após a corrida, pois é um pouco cedo demais para dizer algo depois do teste de três dias. Sei muito bem como a Mercedes é forte em termos de conhecimento técnico, lado do chassis, unidade motriz, pilotos e trabalho de equipa. No ano passado, vimos um grande passo no seu desenvolvimento, é muito difícil adivinhar o que se está a passar e o resultado do seu desenvolvimento. Ainda não temos resposta”.Apesar das dúvidas, os testes desta época foram “definitivamente melhores do que os anos anteriores”, e a Honda está “satisfeita com o resultado”.