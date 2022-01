F1: Honda acredita que adversários minimizaram dificuldades com novo combustível | AutoSport

Como parte da alteração do regulamento da Fórmula 1 para 2022, os monolugares têm de utilizar combustível E10 – 90% de combustível fóssil e 10% de etanol – antevendo-se uma perda de potência. No entanto, fabricantes como a Alpine e Ferrari, deram como certo a recuperação dessa potência com o novo combustível.

Yasuaki Asagi, um dos homens que desenvolveu a unidade motriz da Honda, duvida que isso tenha acontecido, já que o desafio de trabalhar com o novo combustível é maior do que os adversários afirmam.

“Parece que os outros fabricantes dizem que é mais ou menos o mesmo”, explicou Asagi quando questionado pelo Motorsport.com sobre a potência perdida com o E10. “Pelo contrário, fazer tal anúncio significa que é difícil obter a mesma potência que no ano passado”.