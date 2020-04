F1: Holanda sem eventos desportivos até Setembro

O regresso da F1 à Holanda parece cada vez mais complicado. O governo holandês anunciou que os eventos desportivos de grande dimensão não serão permitidos antes de Setembro.

Apesar da Holanda se estar a preparar para uma diminuição das restrições à população, os grandes eventos desportivos não poderão decorrer até setembro, o que coloca em causa não só a F1 como o MotoGP.

No caso da F1, chegou-se a falar da possibilidade de Zandvoort receber a corrida à porta fechada, hipótese prontamente recusada pelos organizadores holandeses. Esperava-se o circuito que sofreu obras de requalificação para receber o grande circo pudesse receber a F1 no verão (falou-se na possibilidade de receber a prova em agosto), mas com esta decisão do governo local, será mais uma dor de cabeça para encaixar a prova num calendário cada vez mais difícil de organizar.