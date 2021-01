F1: Hockenheim junta-se ao lote de pistas ‘substitutas’

Tal como o AutoSport já tinha escrito, Hockenheim é um dos potenciais circuitos a substituir corridas que estejam no atual calendário da Fórmula 1, mas que no futuro tenham de ser canceladas. Sabe-se que o Nurburgring é um candidato para substituir a corrida citadina Montreal a 13 de junho, mas agora, Hockenheim junta-se à lista de circuitos que podem fazer parte da competição este ano, se a Fórmula 1 for forçada a fazer mais alterações. Um porta-voz do GP da Alemanha confirmou esta semana que está aberto a discussões com a Liberty Media, uma vez que a incerteza continua a pairar no meio desta crise pandémica. Agora, o clube automóvel alemão AvD diz que Hockenheim é também um concorrente. “Veremos provavelmente mais algumas surpresas em relação ao calendário de Fórmula 1 em 2021”, disse o diretor executivo da AvD Lutz Leif Linden. “Como organizador do GP da Alemanha, estamos prontos e à espera, como no ano passado, de apresentar à Liberty Media um possível Grande Prémio na Alemanha e para apoiar Hockenheim ou o Nurburgring”, acrescentou.