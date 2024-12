F1: Hiroshi Imai de saída da McLaren

A McLaren prestou homenagem a Hiroshi Imai, o seu diretor de engenharia de corrida, antes da sua saída após a vitória no campeonato de construtores de Fórmula 1 de 2024 – a primeira da equipa desde 1998.

Hiroshi Imai contribuiu significativamente para a McLaren durante os seus 15 anos na equipa. Entrou para a equipa em 2009 depois de ter trabalhado na Bridgestone como Diretor de Desenvolvimento de Pneus. Inicialmente como Engenheiro Principal, foi promovido a Engenheiro Chefe de Corrida em 2017 e mais tarde a Diretor de Engenharia de Corrida em 2021.

Reconhecido por sua experiência em pneus, travões e operações, Imai era admirado por seu comportamento calmo, capacidade organizacional e conselhos sábios, ganhando o apelido de “Samurai ” pelo seu espírito competitivo.

O Diretor da Equipa Andrea Stella elogiou Imai como uma peça fundamental e um colaborador valioso. A McLaren expressou a sua profunda gratidão pelo seu longo serviço e impacto duradouro nas suas conquistas.

Stella elogiou Imai pela sua integridade, calma e contribuições valiosas ao longo dos anos. Descreveu Imai como um conselheiro respeitado e um concorrente determinado, especialmente durante as corridas. Stella expressou a sua gratidão pelo papel de Imai no sucesso da McLaren e referiu que a equipa está orgulhosa por Imai ter conseguido um título de campeão no seu último ano com a equipa. A McLaren deseja-lhe felicidades e considera-o uma parte da família da equipa para toda a vida.

“Foi uma peça fundamental para o que a equipa alcançou ao longo dos anos. Uma pessoa de grande integridade, uma pessoa calma. Toda a gente aprecia a sua calma, a sua grande organização. Mas, ao mesmo tempo, sempre foi um ponto de referência para todos na equipa que precisavam de conselhos, que precisavam de uma opinião sensata, e sempre souberam que a podiam encontrar em Hiroshi. Há um aspeto do Hiroshi que todos adoramos: quando chegava a altura de ir para as corridas, o samurai que havia dentro do Hiroshi saía e ele tornava-se num dos competidores mais duros, mas sempre com um respeito incrível e um grande estilo. Estamos todos muito agradecidos e gratos a Hiroshi pelo que ele deu à McLaren. Ele fará sempre parte da família e estou muito satisfeito por ele ter conseguido o Campeonato do Mundo no seu último ano na McLaren, porque ele dirá sempre que foi Campeão do Mundo para o resto da sua vida. Desejamos a Hiroshi tudo de bom e tenho a certeza de que teremos mais oportunidades de o ver por cá no futuro.”