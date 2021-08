F1: Hill avisa Hamilton e Verstappen que Spa “tem um outro nível de risco” | AutoSport

No podcast F1 Nation, Damon Hill deixou um aviso aos dois pilotos em luta pelo campeonato de F1, Lewis Hamilton e Max Verstappen. O antigo piloto, afirmou que o que aconteceu em Silverstone, se se voltar a repetir em Spa, pode ter um final ainda pior, porque o circuito belga apresenta um risco maior que o britânico.

“É outro circuito rápido como Silverstone. Já demonstraram que não têm medo de bater a alta velocidade, mas Spa tem um outro nível de risco. É uma preocupação. Se eu fosse Michael Masi no briefing de pilotos para o fim de semana, diria: ‘Ouçam rapazes, respeitem este lugar, é um dos circuitos mais rápidos a que vamos. Não queremos acidentes aparatosos’. É claro que tivemos alguns incidentes horríveis nas corridas de F2, não há muito tempo. Há um risco extra, especialmente quando está molhado. As corridas à chuva em Spa não são para os medrosos”

As palavras de Hill, surgem depois do acidente ocorrido nas 24h de Spa, no final de julho, e que levantou de novo a discussão sobre a segurança do circuito, principalmente no complexo Raidillon-Eau Rouge.