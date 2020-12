F1, Hermann Tilke: “Nem todas as pistas podem ser o Red Bull Ring…”

O engenheiro Hermann Tilke, conhecido por desenhar muitos dos circuitos modernos na Fórmula 1, respondeu às criticas sobre o circuito de Yas Marina, onde se corre o Grande Prémio do Abu Dhabi em Fórmula 1.

Para Tilke, o “hotel Yas, que está integrado no circuito tem duzentos quartos, mas era suposto ter o dobro do tamanho. Também deveria haver um distrito da cidade junto com o circuito, mas nunca foi completado. Ou seja, não conseguimos mudar o ângulos das curvas, o que poderia trazer um circuito mais dinâmico”, afirmou o engenheiro ao derstandard.at.

Além do circuito de Yas Marina, Tilke também concebeu ou redesenhou muitos outros circuitos de Fórmula 1, como o Red Bull Ring, na Áustria, ou o Autódromo de Sochi, na Rússia.

Segundo o alemão, as diferenças entre um bom e um mau circuito resumem-se muitas vezes ao tipo de circunstâncias: “Não existe a pista perfeita, e nem todos os jogos de futebol são emocionantes. Alguns circuitos tendem a ter corridas mais aborrecidas, outros são mais excitantes. Um bom exemplo é o Red Bull Ring, em Spielberg. Tem uma boa dinâmica de corrida e é ideal para ultrapassagens. As corridas lá são muitas vezes excitantes”.

“Já em Sochi as corridas são mais aborrecidas. É um circuito localizado no meio do recinto olímpico e foi construído como um circuito de rua. Não tínhamos muita margem de manobra, com os Jogos Olímpicos de 2014 a terem prioridade na altura da construção. Não era um projeto fácil”, disse Tilke.

“Não podemos construir dez Red Bull Rings só porque funciona bem”, concluiu Hermann Tilke.