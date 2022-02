F1: Herbie Blash explica o que teria feito em Abu Dhabi | AutoSport

Herbie Blash, que foi diretor de corrida adjunto no tempo de Charlie Whiting, regressa agora à F1 para o cargo de conselheiro, dando a sua visão à direção de corrida quando tal for necessário.

É um nome de peso que regressa pois Blash tem muitos anos de experiência ao lado de Whiting e tem a perfeita noção das necessidades de cada momento das corridas na F1. Desafiado a comentar a polémica final de Abu Dhabi, Blash explicou brevemente o que teria feito:“Eu estava nos Barbados a ver a corrida com alguns amigos e sem qualquer pressão quando vi a situação com o carro batido (Latifi)”, disse ele.” [Teria sido] ideal parar a corrida e fazer uma corrida de sprint fantástica”, disse ele. “Teria eu feito isso se tivesse estado em Abu Dhabi? Não sei. Sentado, com amigos, foi exatamente isso que eu disse. Mas o Michael estava sob uma enorme pressão. Tive muita pena do Michael e do Lewis”.