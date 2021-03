F1, Helmut Marko: “Zak Brown é um bom contador de histórias”

Depois de Zak Brown, CEO da McLaren, ter afirmado em entrevista ao Daily Mail que sabia que Max Verstappen vai substituir Lewis Hamilton na Mercedes no final desta temporada, Helmut Marko respondeu ao britânico, também em entrevista à Sky Sports Alemanha.

“Zak Brown é um bom contador de histórias”, começou por dizer o consultor da Red Bull. “Ele fala o dia todo de coisas engraçadas, mas não faz ideia do que é realmente a nossa cláusula de rescisão antecipada do contrato. Não queremos ter connosco ninguém que não se sinta confortável com isso, mas ainda estamos muito longe do dia em que começamos a discutir essa cláusula.”

Para Marko, um monolugar competitivo é necessário para que Verstappen fique mais tempo na equipa austríaca. “Só precisamos de um carro capaz de lutar pelo campeonato e depois Verstappen ficará mais do que satisfeito connosco”.

Zak Brown tinha respondido ao Daily Mail que não contaria com Lewis Hamilton, que apenas renovou por um ano com a Mercedes, como piloto da McLaren em 2022, apenas porque a sua equipa está focada em construir bases para o futuro. Continuando a sua resposta ao jornal britânico, Brown prevê que Hamilton vença mais um título e saia da Fórmula 1, dando lugar a Max Verstappen e tendo como companheiro de equipa George Russell.

“Penso que veremos Max e George na Mercedes em 2022. Penso que essa é a conclusão óbvia. George está a terminar o seu contrato e Max tem um acordo do qual ele rescindirá. Terão a experiência e a juventude de Max e a juventude de George. Se eu fosse da Mercedes, pensaria que isso seria uma dupla bastante forte para os próximos cinco anos”.