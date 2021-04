F1, Helmut Marko: “Yuki Tsunoda vai ser o primeiro japonês a vencer um GP”

As esperanças de que Yuki Tsunoda se torne numa das estrelas do futuro da F1 continuam a aumentar ao ritmo dos elogios que vão chegando por parte dos responsáveis da Red Bull. Helmut Marko não tem dúvidas que o jovem japonês terá sucesso no Grande Circo:

“Estamos convencidos de que Tsunoda será o primeiro japonês a ganhar um Grande Prémio de Fórmula 1”, disse Marko à emissora alemã RTL. “Ele tem apenas 20 anos de idade e não fez nada de errado na sua primeira corrida. Ele tem uma velocidade de base incrivelmente boa. E a forma como ultrapassou o Stroll na última volta no Bahrein… ele estava 150 metros atrás dele! Ele é um piloto de corridas. A sua mentalidade também é muito boa; ele tem uma confiança incrível. Estou convencido de que o veremos no pódio em breve”.