F1, Helmut Marko: “Yuki Tsunoda é um diamante em bruto”

A Red Bull está satisfeita com o que Yuki Tsunoda tem mostrado até agora. As excelentes prestações até agora do jovem japonês deixam os responsáveis da Red Bull muito agradados como mostrou Helmut Marko:

“A forma como ele se comporta, a forma como faz voar o carro é fantástica. Ele é também um tipo carismático e engraçado. Estamos muito felizes por tê-lo”, disse Marko em conversa com Motorsport-Total.com. “Tivemos a primeira de 23 corridas, por isso vamos ver como as coisas evoluem. Temos um diamante em bruto incrível em Yuki. Não o vamos queimar. Vamos olhar para o desenvolvimento e depois tomar as nossas decisões em tempo útil”.