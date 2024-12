F1, Helmut Marko: “Yuki Tsunoda é apenas um dos muitos talentos que temos”

Yuki Tsunoda reconheceu que as suas hipóteses de ser promovido para a Red Bull Racing em 2025 são de “50-50”, embora o Dr. Helmut Marko tenha moderado as expectativas, descrevendo Tsunoda como “apenas um dos muitos talentos” do programa da Red Bull.

Tsunoda testou recentemente o carro de 2024 da Red Bull a pedido da Honda, impressionando com o seu feedback técnico. No entanto, Marko referiu que a Red Bull tem uma grande reserva de talentos, incluindo Liam Lawson e Isack Hadjar, destaque da Fórmula 2. Se *Sergio Perez* fosse substituído, Tsunoda ou Lawson poderiam assumir o lugar, enquanto Hadjar é visto como um potencial candidato ao lugar da Racing Bulls em 2025.

“Durante os testes pós-temporada, Yuki Tsunoda foi autorizado a ir para a pista com o RB20 e a equipa ficou satisfeita com o seu feedback técnico”, escreveu o conselheiro da equipa Marko na sua última coluna para a Speed Week. “Neste aspeto, ele é muito melhor do que as pessoas lhe dão crédito. Mas ele é apenas um dos muitos talentos que temos nas nossas fileiras. Também estamos muito bem posicionados nas classes júnior”, acrescentou o austríaco de 81 anos.

“É gratificante que, após um longo período em que quase não houve mudanças, vários novatos promissores possam agora mostrar do que são capazes”, disse Marko. “No próximo ano, teremos Gabriel Bortoleto, que venceu a Fórmula 2, e Oliver Bearman e Kimi Antonelli também estão a subir. E se tivéssemos um júnior na Racing Bulls, seriam quatro estreantes na equipa, pelo que se pode falar de uma mudança geracional.

Tsunoda mantém a mente aberta em relação ao seu futuro, sublinhando o seu empenho em ter um bom desempenho independentemente da equipa. Embora sonhe com um pódio em Suzuka, está concentrado em contribuir para o desenvolvimento da equipa e está grato pelo apoio dado à sua promoção.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA