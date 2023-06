F1, Helmut Marko: Verstappen “mostrou uma superioridade como nunca tivemos antes” | AutoSport

Max Verstappen tem estado imparável esta temporada, tendo vencido 5 das sete corridas já realizadas e mesmo quando o neerlandês não alcançou o triunfo, Sergio Pérez tomou a sua vez, tornando a Red Bull uma equipa 100% vencedora até agora. Por isso, Helmut Marko considera possível que a estrutura de Milton Keynes vença todas as corridas da época de Fórmula 1.

Sobre a última corrida, Marko garantiu, em entrevista à oe24.au, que Max Verstappen está “noutro planeta neste momento. Mostrou uma superioridade que nunca tivemos antes”, permitindo à Red Bull sonhar com triunfos até ao final da temporada. Para o consultor essa é uma possibilidade, visto que “se o Max tiver um problema ou um acidente, o Checo [Sergio Pérez] pode assumir, se estiver em boa forma”, no entanto, a curto prazo, Marko pede a vitória número 100 da equipa já em Montreal.

Sem sentir receio de uma recuperação da Mercedes, depois do duplo pódio em Barcelona, Helmut Marko explicou que as lutas atrás da Red Bull “são boas para nós, porque nossa liderança no Campeonato Mundial aumenta a cada corrida”.