F1: Helmut Marko vê Lando Norris como futuro campeão | AutoSport

Lando Norris tem colecionado bons resultados e excelentes exibições. O jovem piloto britânico tem consolidado a sua posição na F1 e é agora considerado um dos melhores da grelha. Helmut Marko é também dessa opinião e considera que Lando Norris é o único piloto com talento suficiente.

Com Max Verstappen e Charles Leclerc a destacarem nas primeiras corridas do ano, Helmut Marko vê apenas Lando Norris com capacidade para se juntar às lutas na frente, não tendo ainda material para isso:

“O único piloto que vejo a entrar nesta batalha em termos de talento é Norris. Mas ele não tem o melhor material neste momento”, concluiu Marko à Auto Motor und Sport.