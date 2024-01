F1, Helmut Marko: “Tudo está a correr de acordo com o plano” na Red Bull Powertrains | AutoSport

Em declarações ao OE24, Marko assegurou que “apesar de ainda estarmos longe de uma utilização competitiva, tudo está a correr de acordo com o plano” na divisão de motores da Red Bull. Sem plano B, o projeto da Red Bull Ford Powertrains “tem de funcionar”, disse o consultor da equipa. “A partir de 2026, estaremos a correr com o nosso próprio motor. Até lá, queremos ter o melhor desempenho possível da Honda, que tem funcionado bem até agora”, explicou Marko, confirmando ainda que se mantém como elo de ligação da equipa austríaca aos japoneses.

A parceria técnica da Red Bull com a Honda na Fórmula 1 vai terminar no final da temporada de 2025, deixando a estrutura nipónica de produzir as unidades motrizes que são montadas em Milton Keynes, para assumirem o fornecimento à Aston Martin no ano seguinte, enquanto a equipa austríaca se aventura sozinha como fabricante de motores, tendo como parceira a Ford. Assumindo “o controlo da única variável que faltava”, como disse Christian Horner durante o ano passado, o projeto da Red Bull Powertrains tem de funcionar, explicou Helmut Marko, assegurando que não há qualquer plano de contingência caso não sejam bem sucedidos.

