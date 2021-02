F1, Helmut Marko: ” Tenho informações de que o GP português irá acontecer”

Toto Wolff elogiou recentemente a Red Bull e chegou a afirmar que podem ser favoritos na época 2021. Helmut Marko tratou de desvalorizar as palavras do chefe da Mercedes.

Wolff colocou a Red Bull no lote de favoritas, afirmando que foram o carro mais rápido no final do ano e que com uma dupla de pilotos tão fortes, têm de ser encarados como tal, uma vez que a regulamentação deste ano pode baralhar as contas. Mas Helmut Marko desvalorizou as palavras de Wolff.

Quando questionado sobre esses comentários, Marko disse ao f1-insider.com: “Neste momento não há carros em pista, por isso ele está a tentar criar tensão com palavras. Esperamos estar entre os primeiros, mas a Mercedes é claramente a favorita. Eles ganharam todos os títulos da era híbrida desde 2014”.

Quanto a Aston Martin, Marko acrescentou: “Não consigo imaginar que Aston Martin tenha uma traseira completamente diferente da Mercedes. O passado ensinou-nos isso”.

Marko também minimizou os receios de Wolff de que Portimão, que deverá acolher a terceira ronda do calendário no início de Maio, possa não ser capaz de acolher a sua corrida devido à situação da pandemia em Portugal.

“Ao contrário de outros relatórios, tenho informações de que o GP português irá acontecer”, disse ele.