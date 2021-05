F1, Helmut Marko: “Temos melhorias a chegar” | AutoSport

Ficou claro que faltou andamento À Red Bull no GP de Espanha e que esse défice impediu Max Verstappen de se defender melhor da estratégia da Mercedes. A Red Bull tem melhorias a chegar, segundo Helmut Marko e não vai deixar de se focar nesta época, apesar da aproximação de 2022:

“Estamos apenas no início do campeonato. Por conseguinte, faz pouco sentido neste momento olhar para a classificação do campeonato. Temos muito em desenvolvimento, as atualizações estão a chegar, só não sabemos quando é que as atualizações podem ser implementadas neste momento”.

“Não vamos deitar fora um campeonato porque começámos a concentrar-nos demasiado cedo na época de 2022. A Mercedes foi simplesmente mais rápida do que nós em Espanha. Se tivéssemos tido um carro mais rápido, não teríamos o problema da estratégia. Temos de trabalhar arduamente para melhorar o nosso carro”.