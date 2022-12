F1: Helmut Marko tem fortes esperanças em Isack Hadjar | AutoSport

A Red Bull tem uma enorme base de jovens pilotos para escolher a próxima esperança para a Fórmula 1. Com Helmut Marko sempre muito atento aos jovens, e foi assim que foi “alimentando” a Red Bull de títulos, o próximo piloto em que o austríaco tem esperança de poder ter grandes resultados na competição é Isack Hadjar.

Em entrevista ao Auto Motor und Sport o conselheiro da Red Bull salientou alguns dos pilotos de quem tem mais expectativas no futuro, mas o quarto classificado do Campeonato de Fórmula 3 em 2022, o francês Isack Hadjar figura no topo dessa lista.

“Antes de mais, o francês Isack Hadjar, a quem chamo o pequeno Prost porque se parece com o grande”, confessou Marko à publicação alemã. “Depois temos Zane Maloney , um talento de Barbados, e Enzo Fittipaldi. Vão pilotar para nós na Fórmula 2 e têm de provar o seu valor. A chave é estar consistentemente na frente. Liam Lawson por vezes não estava nesses lugares. No final, voltou a ter boas corridas”.

O responsável da Red Bull lembrou ainda o infeliz episódio que deitou por terra o progresso de Jüri Vips na Red Bull Junior Team, afirmando que “disse a coisa errada uma vez e acabou-se. O que certamente também não está certo. Um jovem de 21 anos pode dizer algo estúpido”.

Caso nenhum dos pilotos em questão venha a afirmar-se como solução para a Fórmula 1, Marko promete analisar “o mercado exterior. E foi aí que conseguimos [Nyck] de Vries. No final de contas, precisamos de pilotos que tenham potencial para ganhar um Grande Prémio em algum momento. E nós não tínhamos isso”. E fica um aviso aos jovens, Helmut Marko não vê nenhum piloto com o talento de Max Verstappen no mercado.