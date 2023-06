F1, Helmut Marko sobre Pérez: “precisa de se concentrar mais nas corridas e não no título” | AutoSport

Parece que Sergio Pérez está a passar por um momento menos bem conseguido, depois do piloto mexicano ter afirmado que estava na luta pelo título de pilotos com o seu companheiro de equipa Max Verstappen. No Mónaco bateu durante a qualificação e partiu do fundo da grelha de partida para uma corrida em que não foi capaz de chegar aos pontos. Este fim de semana, depois de ter visto Verstappen a entrar com o pé direito nos treinos, foi eliminado na Q2 e não chegou novamente à fase da discussão da pole position. Vai arrancar longe do seu companheiro de equipa, que conquistou outra vez a pole position e este facto mereceu um reparo, como sempre publicamente, do consultor da Red Bull, Helmut Marko.

“As coisas não estão a correr bem desde Monte Carlo” disse Marko à Sky alemã sobre Pérez. “Precisa de se concentrar mais nas corridas e não no título. Espero que ele se recomponha. Durante todo o fim de semana foi três a cinco décimos mais lento [do que Verstappen]”.

O consultor da Red Bull explicou que não se trata de um ‘cartão amarelo’ como aconteceu no caso de Nyck de Vries recentemente, mas uma chamada de atenção ao piloto mexicano e apesar de ter ao seu dispor um bom carro, Helmut Marko não acredita que Pérez seja capaz de recuperar e alcançar o pódio na corrida de amanhã. “Se ficar mais quente, o desgaste dos pneus será maior, mas é possível fazer três paragens. Então é possível que, se ultrapassar alguns carros, ainda possa terminar em terceiro, mas isso será difícil”, disse o austríaco.

Foto: Adam Pretty/Getty Images/Red Bull Content Pool