F1, Helmut Marko sobre Liam Lawson: “No próximo ano, estará num dos nossos carros”

Liam Lawson está pronto para competir na Fórmula 1 em 2025, confirma Helmut Marko ainda antes de setembro, data que o consultor da Red Bull apontou para a revelação dos planos para o piloto neozelandês.

No início de agosto, aproveitando o espaço de opinião que tem no Speedweek, Helmut Marko reforçou que “[Sergio] Pérez não precisa de se tornar mais rápido, mas sim mais consistente” para continuar na equipa. No entanto, “e tendo em conta as alternativas”, escrevia o consultor da Red Bull, “continua a ser a nossa melhor solução”.

Ao mesmo tempo, Marko apontou que os planos para o futuro de Lawson seriam revelados em setembro, explicando que “mesmo que os adversários gostassem de o utilizar por empréstimo, não está disponível para isso.”

No entanto, em entrevista ao Kleine Zeitung, publicada hoje, o consultor austríaco salientou que Liam Lawson vai correr na F1 em 2025. “Ele estará definitivamente num dos nossos carros no próximo ano”. A única questão agora é saber em que equipa vai Lawson competir.

Max Verstappen está mais do que confirmado e Yuki Tsunoda já foi confirmado na RB. Dada a atual formação, parece provável que Lawson possa substituir Daniel Ricciardo como companheiro de equipa do japonês. No entanto, não está totalmente fora de questão que Lawson possa juntar-se a Verstappen na Red Bull.

Embora se espere que Sergio Pérez mantenha o lugar, o seu desempenho após a pausa de verão será objeto de um exame minucioso. Se Perez não melhorar, poderá perder o seu lugar, apesar de ter um contrato até 2026. “Se o ‘Checo’ apresentar consistentemente a sua velocidade normal, ficaremos felizes. Mas tem estas flutuações algumas vezes, seja na qualificação ou numa determinada altura da corrida. Não é consistente, esse é o problema”, explicou Helmut Marko à mesma publicação.

Apesar de confirmar que Lawson estará num carro da Red Bull – Red Bull Racing ou Visa Cash App RB -, Helmut Marko não avança com cenários para Sergio Pérez, dizendo apenas que “vamos analisar isso agora.”

