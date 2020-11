F1, Helmut Marko sobre Honda: “Ainda não é oficial, mas podemos ter acordo”

Helmut Marko vai até ao Japão na próxima semana para discutir o futuro da Red Bull com a Honda. Oficialmente, o construtor japonês vai sair da Fórmula 1 no final de 2021, mas uma das opções da Red Bull para equipar os seus quatro carros é o de ficar com a operação da Honda a partir de 2022.

“Ainda não é nada oficial, mas tem havido muitas conversas e parece que podemos chegar a um compromisso”, afirmou Marko ao Kronen Zeitung.

“Um copo costuma estar ou meio vazio ou meio cheio, mas a tendência atual é boa”, finalizou Marko.