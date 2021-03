F1, Helmut Marko: “Sérgio Pérez tem dado informações importantes”

Sérgio Pérez já deu uma pequena amostra do que pode trazer à Red Bull. Helmut Marko afirmou que o mexicano tem dado informações importantes e que poderão trazer benefícios à equipa:

“‘Sérgio adaptou-se bem de imediato. Conduziu o RB15 em Silverstone e também tem estado muito tempo no simulador. Ele foi capaz de nos dar muitos detalhes interessantes sobre a capacidade de resposta do motor Mercedes. Sérgio também deu informações sobre a pressão dos pneus. Foi com isto que a Racing Point ficou subitamente na frente da grelha na qualificação à chuva. A experiência de Sérgio em lidar com pneus é muito importante. Ao lado de Max Verstappen, poderá ser a melhor dupla de pilotos”.

“‘Perez nunca esteve muito longe do nosso programa de talentos. Em 2007 tivemos um dia de testes com a Red Bull no Estoril, mas ele tinha uma gestão de carreira muito forte no México, pelo que não era uma opção para nós nessa altura”, conclui o austríaco.