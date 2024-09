F1, Helmut Marko: “Sergio Pérez não é mau, é apenas mais lento”

Sergio Pérez tem tido um desempenho claramente inferior ao do seu companheiro de equipa Max Verstappen esta época. Enquanto Verstappen lidera o campeonato com 303 pontos, Pérez está em sétimo lugar com 143 pontos. Helmut Marko fez um diagnóstico muito cru da situação do mexicano.

Embora a Red Bull tenha começado bem, os rivais McLaren, Ferrari e Mercedes melhoraram os seus carros, deixando o RB20 incapaz de lutar pelas vitórias. Perez, que começou bem com quatro pódios, teve 11 corridas sem terminar no pódio e nenhuma vitória, enquanto Verstappen tem sete vitórias. Helmut Marko falou sobre Pérez, apontando que ele é mais lento e alertando que a Red Bull pode perder a liderança em ambos os campeonatos se não melhorar.

“Checo Pérez não é mau, é apenas mais lento. No entanto, a prioridade é, obviamente, que o Max ganhe o campeonato de pilotos. Mas se continuarmos assim, vamos perder a liderança nos dois campeonatos do mundo. Temos de resolver os problemas de equilíbrio do carro”, afirmou Marko.