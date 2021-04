F1: Helmut Marko: “Sebastian Vettel deveria ter tirado um ano sabático”

Helmut Marko comentou sobre a situação atual de Sebastian Vettel e reiterou novamente que o alemão deveria ter tirado um ano sabático.

A primeira prestação de Vettel na Red Bull não foi a mais positiva e as dúvidas sobre o piloto alemão começam novamente a adensar-se. Marko mantém a opinião de que Vettel deveria ter parado um ano:

“Já disse o que pensava sobre isto antes, ele deveria ter tirado um ano sabático e perguntar-se a si próprio o que queria”, disse Marko. “Então, no próximo ano, ele poderia ter muitas oportunidades na Fórmula 1. Ele não fez isso. Agora ele está na Aston Martin e eles têm um carro muito semelhante ao da Mercedes e por isso também estão a ter os mesmos problemas da Mercedes. A sua primeira corrida com eles esteve longe de ser positiva. Acabarão por conseguir melhorar o controlo do carro mas não estão ao nível da Mercedes. A menos que eu estivesse mal informado, eles trouxeram uma base nova e diferente para a primeira corrida da época. A Mercedes foi para a pista com o mesmo carro dos testes. Aston Martin é agora sexta ou sétima. Com o motor Mercedes e o que agora têm, é claro que vão subir. Mas isso não vai mudar as coisas”.