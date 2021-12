F1, Helmut Marko: Se Niki Lauda fosse vivo a Mercedes perderia “com outra compostura” | AutoSport

Helmut Marko é de opinião que caso Niki Lauda ainda fosse vivo, a Mercedes perderia o campeonato, “com outra compostura”. Sem dúvida que esta será uma espinha atravessada na garganta da Mercedes por muito tempo, pelo menos até conseguir derrotar a Red Bull novamente no campeonato de Pilotos, , mas Helmut Marko, entende que Lauda teria sido capaz de atenuar a tensão entre a Mercedes e a Red Bull, durante a época de 2021.

Segundo se sabe, Lauda almoçava muitas vezes com Helmut Marko, e seria nessas ocasiões que iria intervir: “Também acho que não teria escalado tanto se o Niki Lauda fosse vivo. Teria certamente sido duro na mesma, porque ele também não gostava de perder. Mas teria acontecido com mais compostura por parte da Mercedes”, disse Marko à Servus TV.