F1, Helmut Marko: Rumores sobre Verstappen perder campeonato “são um perfeito disparate” | AutoSport

A FIA confirmou que a Red Bull ultrapassou o limite orçamental em 2021 definido no regulamento financeiro da Fórmula 1, apesar dos responsáveis da equipa continuarem a afirmar que isso não aconteceu e que estão em discussões com o órgão federativo sobre esta matéria. Muito se tem especulado sobre potenciais penalizações à equipa depois da Federação Internacional do Automóvel não ter imediatamente aplicado qualquer sanção. Os rumores dão conta de um potencial acordo entre FIA e Red Bull, que lembra o que aconteceu com a Ferrari, mas também da possibilidade dos pilotos da equipa virem a perder pontos no campeonato do ano passado, podendo resultar na retirada do título de Max Verstappen. Isso parece longe de poder acontecer e Helmut Marko afirma que são disparates.

“Como disse, ainda não estamos conscientes de qualquer culpa, razão pela qual as discussões com a FIA ainda estão em curso”, disse Marko ao F1-Insider. “Mas os rumores de que Max poderia perder o seu título mundial de 2021, por exemplo, são um perfeito disparate. O passado mostrou que mesmo as violações extremas dos regulamentos foram punidas de forma muito branda pela FIA”.

Tem sido evidente que os responsáveis das equipas rivais da Mercedes e Ferrari estão a pressionar a FIA a aplicar sanções significativas que vão para além de uma mera multa, mas o responsável da Red Bull mantém a postura que o regulamento não foi violado.