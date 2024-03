F1, Helmut Marko: “Ricciardo tem de melhorar rapidamente” | AutoSport

À medida que a temporada avança, todas as atenções estarão voltadas para os pilotos da Red Bull e RB, nomeadamente Sergio Pérez, Daniel Ricciardo e até Yuki Tsunoda. Qualquer um deles pretende demonstrar que têm argumentos para estar ao lado de Max Verstappen, mas para já, Pérez tem vantagem neste particular.

“Há muito em jogo nesta temporada tanto para Yuki quanto para Daniel”, escreveu Helmut Marko. “O desempenho de Yuki na qualificação foi muito bom, e Ricciardo tem de melhorar rapidamente. Pelo menos Tsunoda destaca-se na qualificação. No entanto, ambos lutam para manter as suas posições nos pontos durante a corrida, caindo mais para trás. Se pressionar demasiado os pneus ou se têm outros problemas, é algo que temos de investigar”.

O piloto australiano tem enfrentado dificuldades neste início de temporada, terminando em 13º no Barém e no 16º na Arábia Saudita.

