F1: Helmut Marko revela que Adrian Newey está a passar por um momento difícil
Helmut Marko revelou que Adrian Newey atravessa um momento difícil na Aston Martin, numa fase em que a equipa enfrenta um início de temporada particularmente negativo.
A formação britânica tem vivido um arranque de época problemático. O AMR26, primeiro monolugar desenvolvido sob a liderança de Newey, apresenta um desempenho abaixo das expectativas e enfrenta problemas técnicos significativos, nomeadamente vibrações associadas à nova unidade motriz da Honda.
Newey, que ingressou na Aston Martin após duas décadas na Red Bull, assumiu inicialmente funções de liderança técnica, chegando posteriormente ao cargo de chefe de equipa. Contudo, perante os resultados negativos, está agora em cima da mesa um recuo dessas funções, permitindo-lhe concentrar-se exclusivamente no desenvolvimento do monolugar.
Paralelamente, surgem movimentações no paddock quanto à liderança da equipa. Jonathan Wheatley foi apontado como potencial sucessor no cargo de team principal, após ter deixado recentemente funções na Audi. Ainda assim, qualquer mudança implicará um período de inatividade antes de uma eventual integração.
A Aston Martin ocupa atualmente a última posição do campeonato, refletindo as dificuldades técnicas e estruturais que marcaram o início da temporada.
Helmut Marko afirmou, em declarações à publicação austríaca OE24, que “tive contacto com ele. Não está bem”, referindo-se a Adrian Newey, acrescentando que “com este projeto existem problemas que não serão resolvidos rapidamente”.
Foto: MPSA
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