F1: Helmut Marko revela interessa de outras marcas na Red Bull | AutoSport

O conselheiro da Red Bull, Dr. Helmut Marko, revelou que a rutura nas conversações com a Porsche suscitou o interesse de outras grandes marcas.

Há apenas um mês atrás, a Porsche anunciava a campanha ‘F1nally’, uma prova clara de que o fabricante alemão tinha tudo encaminhado para entrar na F1, muito provavelmente com a Red Bull.

A partir da manhã de ontem, com o anúncio do cancelamento dos planos das duas marcas se juntarem numa futura parceria, tudo ficou mais complicado para a marca germânica entrar no mundo da Fórmula 1.

Helmut Marko admitiu, no entanto, que a porta para futuras parcerias na Red Bull não estava fechada. De facto, ele revelou que desde o anúncio ontem feito pela Porsche existiram várias manifestações de interesse de outros fabricantes na Red Bull.

“Não precisamos de ninguém neste momento”, garantiu à estação de rádio austríaca OE3. “Mas se se verificar que existem sinergias e vantagens, então estamos abertos”.

“Surpreendentemente, recebemos alguns inquéritos [de outras marcas] agora que o cancelamento da Porsche se tornou oficial”, revelou.

“No decurso das conversações, tornou-se claro que, para o projeto global, esta cooperação não teria trazido qualquer vantagem a nenhuma das partes”, disse Marko, sobre a Porsche. “A eficiência da Red Bull Racing foi primordial, a equipa deve continuar a ser tão bem-sucedida como tem sido nos últimos dez ou doze anos”.

“Estamos numa boa posição”, insistiu Marko. “Temos o piloto mais rápido da grelha até 2028, temos Adrian Newey, o melhor projetista, e temos uma fábrica de motores que está totalmente operacional dentro de 55 semanas, o primeiro motor já funcionou, o que significa que somos completamente autossuficientes.

“No entanto, se alguém contribuir no sector dos motores ou se outras sinergias ou vantagens puderem ser alcançadas, estamos abertos à cooperação”.

De facto, o grande nome mais provável para formar uma futura parceria com a Red Bull volta a ser a Honda, que embora empenhada em “ajudar” a Red Bull até 2025, ainda pode ter intenções de renovar a sua parceria que até agora se tem revelado como um grande sucesso.