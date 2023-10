F1, Helmut Marko responde aos rumores da sua saída da Red Bull: “sou eu que decido” | AutoSport

A especulação em torno da Red Bull, que segue no atual cenário da Fórmula 1 como em carris e imparável, não diz respeito apenas a Sergio Pérez, mas também surgem rumores sobre o futuro de Helmut Marko na estrutura, havendo notícias que dão conta de uma luta interna entre o austríaco e Christian Horner.

Christian Horner é diretor executivo da Red Bull Racing, enquanto Helmut Marko é conselheiro da estrutura e nem é funcionário da equipa de Fórmula 1, sendo os seus serviços pagos pela Red Bull GmbH. Diretamente, Horner não tem qualquer poder de decisão sobre o futuro do antigo piloto austríaco. No entanto, o Globo Esporte avançou na passada sexta-feira que o ambiente é tenso entre os dois, com Horner a tentar substituir Yuki Tsunoda na AlphaTauri, onde até teve forte influência na decisão de colocar Peter Bayer na função de CEO dos italianos, enquanto Marko quer manter o piloto japonês para não criar atritos com a Honda até ao final da parceria técnica com a Red Bull.

A mesma fonte garantiu que o futuro de Helmut Marko se decide numa reunião do conselho de administração do grupo Red Bull esta semana. Mas para o próprio, o seu futuro está nas suas mãos. “Tenho um contrato até ao final de 2024 e, no final, a decisão é dos acionistas, não de Christian Horner e, em última análise, sou eu que decido”, garantiu Marko em declarações aos alemães do Motorsport-Total.com que o questionaram sobre o tema.

A publicação brasileira adianta que Helmut Marko corre sério risco de deixar a sua função na Red Bull. Como percebemos, tudo depende, a ser verdade a tensão entre Christian Horner e o austríaco, de quem reúne mais apoio entre os acionistas do grupo fundado por Dietrich Mateschitz, que tinha uma relação muito próxima com Marko, e pelo tailandês Chaleo Yoovidhya.